Mayor sindicato agrario francés seguirá las protestas pese a retraso del pacto UE-Mercosur

"Tras una movilización histórica de la FNSEA y sus colegas de los sindicatos europeos hoy en Bruselas, Ursula von der Leyen acaba de anunciar el aplazamiento de la firma del acuerdo con Mercosur hasta enero. Se trata de un giro inesperado y un primer paso logrado gracias a nuestra presión", manifestó la agrupación francesa a través de X.

Pero este retraso, que responde a la presión realizada en Bruselas por Italia y por la propia Francia, "no es suficiente", señaló el sindicato, ya que "para la FNSEA, el Mercosur será siempre no".

"Así que, para dar jaque mate al Mercosur, sigamos movilizados", manifestó esta organización.

Los países de la Unión Europea tenían previsto votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur, pero finalmente se aplazó el trámite a enero por el bloqueo de Francia y de Italia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con ello no se firmará en Brasil este fin de semana, como estaba previsto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión se tomó este jueves en medio de fuertes protestas del campo europeo en Bruselas.

En Francia se vienen produciendo movilizaciones desde la semana pasada, que aglutinan tanto la oposición frontal del sector agrario al acuerdo comercial UE-Mercosur, como el malestar que ha desatado la gestión gubernamental de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa que afecta al sureste y sur del país.