Meg Ryan homenajea a Reiner: "Gracias por tu fe en lo mejor de las personas"

"Gracias, Rob y Michele, por vuestra forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", dijo en Instagram en un mensaje en el que también se acuerda de la esposa de Reiner, degollada junto a él este pasado fin de semana.

"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia inconcebible, que algo bueno puede surgir, que se genere conciencia... no lo sé, pero imagino que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a algo de paz", añadió.

Ryan acompaña su homenaje con una foto de ella bailando con Reiner. 'When Harry Met Sally...', la cinta que los unió a nivel profesional y que fue estrenada en 1989, se convirtió en una referencia de la comedia romántica.

Este miércoles se difundió que el cineasta y su mujer fallecieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes", según concluyó el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado. Ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.