Meloni condiciona firma acuerdo UE-Mercosur a respuesta de Comisión Europea a agricultores

"El Gobierno italiano está dispuesto a firmar el acuerdo tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y que pueden definirse en un plazo breve", informó la oficina de prensa del Ejecutivo italiano en un comunicado.

Meloni expresó esta postura en una llamada con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien reveló que la primera ministra le solicitó "unos días" para resolver si apoyará la firma del acuerdo.

Según Lula, la mandataria italiana le ratificó que ella "no se opone" al acuerdo, pero alegó que tiene "problemas políticos con los agricultores" de su país, aunque se dijo "capaz" de convencerlos a apoyar el pacto con el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

Meloni ya había afirmado este miércoles en el Parlamento italiano que, para su país, es "prematuro" firmar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y que sería necesario esperar a que se concreten las medidas adicionales para proteger al sector agrícola.

La primera ministra explicó, en la tradicional comparecencia en la Cámara de los Diputados previa a los consejos europeos, que el acuerdo podría ser bueno para el país, pero puntualizó que "el Gobierno italiano siempre ha tenido claro que debe beneficiar a todos los sectores y que, por tanto, es necesario abordar, en particular, las preocupaciones de los agricultores".

El acuerdo, que ha estado en negociaciones durante más de 25 años, se encuentra en una fase crucial, con la firma programada para este sábado en Brasil, aunque aún hay incertidumbre debido a las dudas de países clave como Francia e Italia.