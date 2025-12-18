Merz confiando en llegar a una solución sobre el uso de los activos rusos

"Ustedes conocen mi posición. Creo que como lo ha propuesto la Comisión debemos usar los activos rusos para apoyar a Ucrania a través de un préstamo. O usamos los activos, que están congelados, o tenemos que ayudar a Ucrania con deuda europea. Se que hay quienes tienen reparos, en especial el Gobierno belga, pero creo que pueden ser superados", dijo Merz a su llegada a la cumbre.

Merz dijo que con el uso de los activos se podría ayudar a Ucrania durante los próximos dos años en caso de que esto fuera necesario.