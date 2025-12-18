Mexicana Julieta Serrano y argentinos El Kuelgue en el festival español Vive Latino 2026

El cartel de festival incluirá a otros artistas españoles como Loquillo y Amaia, la M.O.D.A. y Rigoberta Bandini.

El director de la edición española del festival, Nacho Royo, presentó este jueves la nueva entrega del Vive Latino en Zaragoza, que contará con tres escenarios, por donde volverán a pasar artistas españoles y latinoamericanos, en esta ocasión, 32 nombres que completan el cartel.

Desde Latinoamérica llegarán, además, nombres como Plastilina Mosh, una banda de rock procedente de Monterrey (México) "histórica", como la definió Royo, los cubanos Buena Vista All Star, herederos de la mítica Buena Vista Social Club, y los venezolanos Rawayana.

En total, en el Vive Latino de Zaragoza habrá artistas de seis nacionalidades distintas, España, México, Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela.

Y no solo se centrará esta cita musical en estilos como el pop y el rock, también habrá propuestas como la de Sonido Gallo Negro (México), que apuestan por la cumbia, siguiendo la estela que ya dejaron en la edición de este año Los Ángeles Azules.

Un festival por el que ya pasaron alrededor de 140 artistas y que para su quinto aniversario ofrecerá algo "muy especial", destacó Royo, no solo en su propuesta musical, sino también "a nivel de experiencia".