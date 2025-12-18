Miles de trabajadores protestan en Buenos Aires contra la reforma laboral de Milei

La manifestación fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, y contó con la adhesión de otras centrales obreras, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos.

Los concentrados expresaron su repudio hacia el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, que propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Sobre un escenario montado en la icónica Plaza de Mayo, a los pies de la Casa Rosada (sede de Gobierno), la CGT celebró un acto en el que sus principales líderes avisaron que darán pelea en las calles y en el Congreso.

"Estamos viviendo un proceso económico y político en nuestro país que va en contra de los intereses de los trabajadores. Es un modelo que genera apertura indiscriminada de importaciones, rompe nuestra matriz productiva, cierra nuestras empresas y se pierden miles de trabajos a diario", expresó Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorge Sola, integrante del mismo triunvirato, opinó sobre el proyecto de reforma laboral: "Es un ataque a la libertad que este Gobierno tanto defiende, al único patrimonio que tiene el ser humano, que es el trabajo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente aseguró que desde la CGT se opondrán "a cada uno de los puntos" del proyecto de ley oficialista y anticipó: "Terminaremos en un paro nacional".

De la protesta participaron diputados, senadores y referentes políticos de la oposición, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo a medios locales que "esta reforma laboral no tiene un solo elemento que beneficie a los trabajadores".

La jornada de protesta estuvo acompañada por una serie de medidas de lucha por parte de distintos sindicatos, incluida la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y por manifestaciones simultáneas en ciudades de diferentes provincias del país.

Entre pancartas y banderas en medio de la Plaza de Mayo, la secretaria general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (AdEMyS), Soledad Mosquera, dijo a EFE que la reforma laboral busca "masificar condiciones precarias y flexibles de trabajo".

Para ella, la movilización de este jueves "hay que continuarla y exigirle a la CGT y la CTA un paro general".

Eduardo Belliboni, dirigente de la organización social Polo Obrero, participó de la marcha y aseguró a EFE que la iniciativa del Gobierno nacional es "una reforma esclavista que busca desaparecer los derechos de los trabajadores y no genera ninguna posibilidad para quienes no están bajo convenio", en referencia a las personas que forman parte del mercado laboral informal.

En su opinión, se trata de una medida "súper regresiva para todo el país, porque se los va a explotar más mientras sube la cantidad de horas de trabajo".

La discusión del proyecto de reforma laboral continúa este jueves en las comisiones del Senado, tras una intensa jornada de debate este miércoles, en la que expusieron funcionarios, empresarios y representantes de los trabajadores.

El oficialismo busca obtener el dictamen de mayoría que necesita para llevar el proyecto al recinto.