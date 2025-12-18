Mulino asistirá a la Cumbre del Mercosur y reiterará el aporte de Panamá al bloque

"Volveremos a hablar allí del aporte que hace Panamá a ese grupo en función de nuestra posición geográfica privilegiada, logística y marítima", declaró el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), que tiene como miembros plenos a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras Bolivia se encuentra en proceso para alcanzar ese estatus.

Los otros Estados Asociados del Mercosur son Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, y Surinam.

El Parlamento panameño aprobó la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica entre Panamá y el Mercosur, la cual ya fue refrendada por Mulino.

El presidente detalló este jueves que llevará a la Cumbre de Foz de Iguazú "la evidencia concreta, la gaceta oficial" por la cual Panamá se incorpora "mediante una ley, a este programa de integración de Mercosur".

"Es la primera vez que Panamá mira al Sur, y lo he hecho porque ahí hay futuro, hay mercado y sobre todo van a necesitar nuestra posición geográfica para seguir ellos exportando a todo el mundo", sostuvo Mulino, luego de descartar nuevamente que este movimiento pueda afectar negativamente a la producción panameña.

El Mercosur "no representa ni representará una amenaza a la producción nacional (...) vemos hacia el Sur con optimismo, con mucha esperanza de estrechar lazos con esos gobiernos (...) gobiernos democráticos, que respetan la democracia, (para) poder seguir avanzando en el proyecto de integración regional", añadió.

En esta Cumbre el foco está centrado en la posible firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur con la Unión Europa, que se negocia desde hace más de 20 años y enfrenta ahora una fuerte oposición de Francia y recientes dudas de Italia, ante la impaciencia de bloque sureño.