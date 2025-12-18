Netanyahu celebra sanciones contra jueces de la CPI y tilda al tribunal de "político"

"Mientras la CPI se niegue a acatar sus propias reglas de complementariedad o a aceptar que no tiene jurisdicción sobre Estados no miembros, no podrá ser considerada una institución jurídica", dijo Netanyahu en una seria de mensajes divulgados en la cuenta en X de su Oficina.

"Más bien, debe ser vista y tratada como lo que es: un organismo político hostil dedicado a destruir el sistema del Estado-nación, principalmente mediante la realización de falsos juicios ilegales contra el Estado de Israel y los Estados Unidos de América", añadió.

Unas horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había anunciado en un comunicado las sanciones contra los jueces Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, como consecuencia de las "acciones politizadas contra Israel" de la CPI.

Rubio advirtió que no toleran "los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Oficina de Netanyahu celebró la "determinación" de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, "de enfrentar el flagelo de la guerra jurídica" y añadió que esto representa "una grave amenaza para ambas naciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CPI cerró el lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos abusos de derechos humanos en Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de la Autoridad Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

"Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI", recuerda el comunicado publicado hoy desde Washington, tras asegurar que continuarán respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a las acciones legales "abusivas y a las extralimitaciones" de la CPI.

Esta decisión llega en un momento especialmente sensible, con la Corte manteniendo vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Las sanciones anteriores impuestas por el Gobierno de Donald Trump, que afectaron a tres fiscales y a seis jueces, por la investigación de la CPI sobre Israel por sus presuntos crímenes en Palestina, ya demostraron tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.