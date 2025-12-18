Netanyahu presidirá comité gubernamental para investigar fallos seguridad del 7 de octubre

El mandatario, en más de dos años de ofensiva sobre Gaza, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para abordar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El Gobierno israelí anunció este noviembre la creación de una comisión de investigación "independiente" que, sin embargo, no será estatal.

Mientras que en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Suprem, en esta ocasión será el primer ministro israelí quien se encargue de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

Las familias del colectivo conocido como 'Consejo de Octubre', que aglutina a allegados de personas que murieron en los ataques terroristas, aseguraron en un comunicado tras la decisión de Netanyahu de presidir el comité que "el gobierno continúa escupiendo en la cara a las familias en duelo" y como "una vergüenza que será recordada por generaciones".

"Ustedes, los sujetos de la investigación, no deberían interrumpir la investigación ni deberían encubrir la verdad. Nos han declarado la guerra a nosotros, a la memoria de nuestros seres queridos y al futuro de nuestros hijos", zanjaron.

Recientemente ya se anunció que el ministro de Justicia, Yariv Levin, encabezará el equipo ministerial, junto con los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, entre otros.

Por otra parte, la semana pasada, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, acordaron fusionar las investigaciones ordenadas por ambos sobre los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023.

La decisión se tomó después de que otro equipo de exoficiales de alto rango, liderado por el general Sami Turgeman, realizara una revisión de las investigaciones internas de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre estos errores que desembocaron en la serie de atentados, en los que murieron 1.200 personas y Hamás secuestró a otras 251 en territorio israelí.

El equipo concluyó que muchas de las investigaciones eran inadecuadas y también señaló varios temas no analizados, entre ellos los informes de inteligencia sobre el plan de ataque de Hamás, como el conocido como 'Muros de Jericó'.

En consecuencia, Zamir destituyó este noviembre de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar del 7 de octubre.