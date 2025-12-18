Nike gana un 31 % menos en primeros seis meses y baja un 9 % en operaciones postmercado

La firma facturó 24.147 millones de dólares en los seis primeros meses del ejercicio fiscal, un aumento del 1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Por segmentos, las ventas al por mayor crecieron un 8 % hasta 7.500 millones de dólares, mientras que las ventas directas al consumidor cayeron un 9 %, hasta 4.600 millones, debido a la disminución del 14 % en el comercio digital y del 3 % en tiendas propias.

En las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de Nike bajaban un 9,8 %.

El presidente y consejero delegado de Nike, Elliott Hill, destacó en un comunicado que la compañía está en "la mitad del camino de su recuperación" y aseguró que se están tomando medidas para "impulsar el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo", incluyendo la "reorganización de equipos, la consolidación de relaciones con socios y la innovación centrada en el atleta".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Matthew Friend, señaló que la empresa confía en que los ajustes realizados fortalecerán la salud financiera de sus marcas.

El margen bruto de Nike descendió 300 puntos básicos hasta situarse en 40,6 %, principalmente por el aumento de los aranceles en Norteamérica. A pesar de esto, la facturación en la región creció un 9 % gracias al incremento de las ventas y los precios.

En Europa, Oriente Medio y África la facturación aumentó un 3 %. Por el contrario, 'Greater China', que incluye China continental, Hong Kong y Taiwán, registró una caída del 17 %, mientras que en Asia-Pacífico y en Latinoamérica el descenso fue del 4 %.

La compañía aseguró en el comunicado que sigue "centrada en la innovación, la expansión de su portafolio y la optimización de su operación directa y digital para afrontar los retos del mercado global".