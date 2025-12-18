Oposición uruguaya busca "fortalecer coalición" de cara a las elecciones de 2029

Álvaro Delgado, actual presidente del Directorio del Partido Nacional, indicó en una conferencia de prensa que en estas reuniones irán "definiendo algunas decisiones firmes sobre temas de coyunturas" que tienen un mismo objetivo: votar juntos en una eventual próxima segunda vuelta y luego gobernar juntos.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, explicó que la mesa coordinadora "funcionará de manera periódica para analizar los grandes temas del país", sin afectar la identidad de cada fuerza política.

Los representantes de los tres partidos políticos que asistieron a esta primera reunión coincidieron en que tienen "una idea común de cómo llevar adelante el país y cómo actuar como oposición", más allá del ámbito parlamentario.

Para esto, usarán como guía el programa que la alianza firmó en noviembre de 2024, cuando decidieron que votarían juntos en la segunda vuelta electoral, en apoyo a la candidatura de Delgado.

No obstante, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, informó que en esta primera instancia no se habló "de ningún tema electoral", porque "es operativo y para más adelante".

"Hay un grupo de partidos políticos que manteniendo su identidad tienen ideas y programas que los unen, y que han gobernado juntos cinco años. Bien lejos de la próxima campaña empiezan a planificar su propia narrativa y fortalecer una identidad de coalición", resumió Ojeda.

"Acá hubo un proyecto alternativo, gobernó un proyecto alternativo y hay un proyecto alternativo y eso creo que es muy importante para un montón de ciudadanos", insistió Mieres.

A modo de ejemplo, dijeron estar en desacuerdo con decisiones que ha adoptado el Gobierno de Yamandú Orsi y que entienden pueden definir el futuro del país, como fue cancelar el proyecto Arazatí, pensado para garantizar el suministro de agua potable en la zona metropolitana.

La reunión de este jueves no contó con representantes de Cabildo Abierto, otro de los partidos que integraron la coalición que gobernó Uruguay en el período 2020-2025. Ante esto, los presentes aclararon que dicha fuerza política está "llevando adelante otro camino".