Panamá "observa con mucho cuidado" la escalada entre EE.UU. y Venezuela

"Estados Unidos tiene un reclamo con Venezuela por distintas cosas, entre ellas, desconocer la democracia y patrocinar el narcotráfico bajo el criterio que establece el Gobierno de Estados Unidos, ese es un problema entre ellos, que Panamá observa con mucho cuidado, por supuesto", declaró Mulino.

Estados Unidos mantiene un inédito despliegue militar en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

"El problema de Estados Unidos con Venezuela nos es completamente ajeno en términos de participación", afirmó Mulino, al ser preguntado este jueves sobre esta crisis con impacto regional durante su conferencia de prensa semanal.

La potencia norteamericana bombardea desde el pasado septiembre lanchas civiles supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha dejado hasta el momento cerca de un centenar de muertos.

Además del despliegue militar en aguas del Caribe, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro con medidas como "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".