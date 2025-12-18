Partidos opositores de Venezuela llaman a defender a los migrantes y respetar sus DD.HH.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, el partido Voluntad Popular (VP) dedicó un mensaje en la red social X a los "millones de venezolanos que se vieron obligados a dejar su país no por elección, sino por supervivencia".

"Migrar no es un privilegio. En Venezuela, es la consecuencia de un régimen que expulsó a su gente, que rompió familias y que convirtió la esperanza en exilio", expresó.

La formación opositora aseguró que la defensa de los migrantes es también la del "derecho a vivir con libertad, con oportunidades y sin miedo".

Además, indicó que la "verdadera solución no está en la diáspora eterna, sino en recuperar Venezuela", y expresó su confianza de que "el reencuentro llegará".

Por su parte, Encuentro Ciudadano destacó "la valentía de millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su hogar en busca de oportunidades, seguridad y un futuro digno".

"Como sociedad, tenemos la responsabilidad de promover la empatía, el respeto y la solidaridad, y de recordar que los derechos humanos no tienen fronteras", señaló.

En X, Encuentro Ciudadano pidió que este día "sea un llamado a no normalizar la separación, a visibilizar las causas de la migración y a trabajar por un país donde irse no sea la única opción".

El partido Acción Democrática (AD) también aseguró estar "dando lo mejor por el reencuentro de todos los venezolanos".

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración venezolana se ha transformado en un fenómeno estructural y tiene un impacto fiscal positivo en América Latina y el Caribe, donde reside cerca del 85 % de los más de 7,8 millones de personas que han salido del país suramericano.

El estudio destaca cómo el consumo de esta migración venezolana en los ocho países analizados -Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana- supera los 10.600 millones de dólares anuales.

Este aporte, sin embargo, convive con altos niveles de informalidad y creciente vulnerabilidad de una migración venezolana que, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es también una de las principales crisis de refugiados del mundo.