Polonia será el país invitado especial de Trump al G20 de 2026 en Miami

Esta semana, Estados Unidos acogió en Washington una reunión preparatoria del G20 de cara a la cumbre de líderes, prevista para el 14 y 15 de diciembre de 2026 en el Trump National Doral Miami, un complejo turístico propiedad del presidente en Florida.

"Polonia también participó como el único invitado de pleno derecho del año anfitrión estadounidense", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Aunque no es miembro permanente del grupo que reúne a las principales economías del mundo, Polonia es considerada un aliado estratégico por Estados Unidos, en particular por el aumento de su gasto militar y su respaldo a las posiciones de la Casa Blanca.

Entre los miembros permanentes del G20 que participaron en la reunión de Washington destaca Rusia, país con el que Estados Unidos mantiene negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

En contraste, Sudáfrica, anfitrión del G20 en 2025, ha sido excluida por Estados Unidos de las actividades del grupo, tras acusaciones de Washington de que el país africano perpetra un genocidio contra la población blanca, una afirmación que Sudáfrica rechaza.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está comprometido a que el G20 retome su agenda económica central y a lograr resultados económicos concretos", concluyó el comunicado.

En concreto, Washington busca "impulsar la prosperidad económica mediante la limitación de las cargas regulatorias, facilitar opciones energéticas fiables y asequibles, y promover nuevas tecnologías innovadoras".

En la reunión preparatoria participaron Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Turquía, el Reino Unido, la Unión Africana y la Unión Europea, además de Polonia como país invitado.