Rescatistas recuperan 77 cuerpos de una misma familia en la ciudad de Gaza

"Los equipos de rescate recuperaron 60 cuerpos de mártires de entre los escombros de la casa, algunos de los cuales eran restos. También se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra", detalló el rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación.

La operación de búsqueda de los cuerpos comenzó el pasado lunes día 15 y concluyó hoy, según Defensa Civil, que recalcó que el acceso a decenas de excavadoras y equipos de descombro sigue siendo muy limitado debido al bloqueo israelí de suministros.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, más de 600 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros que cubren Gaza, y el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de cuerpos más siguen sepultados.

La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, ya denunció el pasado abril que más de 2.180 familias extendidas palestinas han sido aniquiladas por completo como consecuencia de los dos años de bombardeos.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han sido asesinados -la mayoría civiles y, entre ellos, más de 20.000 niños- y más de 171.145 han resultado heridos, según los últimos datos de Sanidad.