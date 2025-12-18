Rusia confirma preparativos de reunión con EE.UU. sobre resultado de consultas en Berlín

"Efectivamente, estamos preparando ciertos contactos con nuestros interlocutores estadounidenses para recibir información sobre los resultados del trabajo que los americanos realizaron con europeos y ucranianos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

La prensa estadounidense informó que el fin de semana el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, mantendrá una reunión en Miami con representantes de la Casa Blanca.

Según la prensa occidental, Dmítriev tomó parte activa en la elaboración del plan de paz original presentado por EE.UU., para lo que viajó en octubre a Miami después de que Washington anunciara sanciones contra las dos mayores petroleras rusas: Rosneft y Lukoil.

El Kremlin ha descartado la visita esta semana del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien visitó por última y sexta vez este país el pasado 2 de diciembre, consultas en las que no se alcanzó ningún compromiso, según admitió entonces el Kremlin.

El líder ruso, Vladímir Putin, quien insiste en decir que su país está ganando la guerra, por lo que Ucrania debe retirarse del Donbás, advirtió el miércoles al dirigirse a la plana mayor del ejército y el Ministerio de Defensa que, si no es posible por medios diplomáticos, Rusia conquistará las cuatro regiones ucranianas anexionadas "por la vía militar".

Además de rechazar el posible despliegue de fuerzas occidentales en el país vecino y el empleo de los activos congelados rusos como reparación tras la guerra, Moscú también aseguró que se dan "las condiciones reales" para la continuación de la guerra en 2026.