Rusia no abordó con Turquía posible devolución de sistemas antiaéreos S-400, según Kremlin

"El tema no estuvo en el orden del día de esa reunión", zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que las noticias sobre una eventual devolución de este armamento no afectan en nada las relaciones entre Moscú y Ankara.

Según informaron la víspera varios medios occidentales, Turquía busca devolver estos sistemas, adquiridos hace casi una década, para allanar el camino hacia su reincorporación al programa estadounidense de aviones de combate F-35 y mejorar las tensas relaciones con Washington y otros miembros de la OTAN.

La compra de los S-400 por parte de Ankara ha sido criticada por Washington, que ha reaccionado con la suspensión de la venta de cazas F-35 a Turquía y ha amenazado incluso con la imposición de sanciones al país.

El periódico Bloomberg indicó que Erdogán habría planteado a Putin la posibilidad de la devolución de las baterías suministradas.

La batería S-400, dotada de radares, es un sistema de defensa antiaérea de última generación, capaz de derribar objetivos aéreos a una distancia de 250 kilómetros y misiles balísticos no estratégicos a 60 kilómetros.

Washington expresó la preocupación de que Turquía usara los F-35 cerca del sistema antimisiles S-400, puesto que podría dar lugar a una transferencia de información y crear agujeros de seguridad en el sistema de la OTAN.

La Alianza Atlántica, de la que Turquía es miembro, también se opuso a la compra y advirtió de que los misiles antiaéreos rusos son incompatibles con el sistema de defensa de la Alianza.

Turquía, por su lado, insistió en que estaba en su derecho de adquirir el material necesario para garantizar su seguridad y que la compra del sistema ruso se decidió al fracasar el intento de adquirir los Patriot de Estados Unidos.