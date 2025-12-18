Sánchez se reúne con Zelenski en medio del debate de la UE sobre el uso de activos rusos

Sánchez asiste en la capital belga a la última reunión de este año de los líderes de los Veintisiete, a la que Zelenski ha sido invitado a participar en parte de las sesiones.

Aprovechando esa coincidencia, ambos mantuvieron un encuentro en los márgenes de la cumbre en el que Sánchez volvió a garantizarle todo el respaldo de España a su país ante la agresión rusa.

España es partidaria de usar los activos rusos inmovilizados en la UE para financiar a Ucrania, una decisión que comparte la mayoría de socios comunitarios pero que choca con países como Bélgica, donde están depositados la mayoría de esos activos.

Zelenski, a su llegada a Bruselas, advirtió de que su país tendrá un gran problema si la UE rechaza que pueda utilizar los activos rusos.

Ante ese debate, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que los Veintisiete van a adoptar una decisión política que permita asegurar las necesidades financieras de Ucrania pero sin concretar si será mediante el uso de esos activos o un mecanismo distinto.

Sánchez, a su llegada a la cumbre, reclamó unidad de los Veintisiete para garantizar la ayuda al pueblo y al Gobierno ucraniano.

La reunión del presidente del Gobierno y Zelenski en Bruselas es la primera desde que el líder ucraniano visitara España en noviembre y Sánchez le anunciara la movilización de 615 millones de euros de los 1.000 comprometidos en ayuda militar para Ucrania este año, 100 de ellos para la compra urgente de armamento a Estados Unidos, y otros 202 millones más para la reconstrucción del país.

Pero dentro del diálogo frecuente entre ambos, pocos días después mantuvieron una conversación telefónica en la que Zelenski informó al jefe de Gobierno español de los resultados de las negociaciones que hubo en Ginebra entre emisarios de Ucrania y representantes de Estados Unidos y varios países europeos sobre el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.