Sheinbaum dice que "la gente no migra por gusto" frente a los argumentos de Trump y Kast

En el marco del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum insistió en que la mayoría lo hace "por necesidad” y que, por lo tanto, el Gobierno de México "nunca va a estar de acuerdo con acciones que criminalicen a las y lo migrantes".

Continuó: "No solamente es un acto de poca humanidad, sino que genera problemas, siempre hemos planteado desde la (Cuarta) Transformación que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad", manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y, al mismo tiempo, la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa", detalló la titular del Ejecutivo.

Reiteró que esta "siempre será la posición" del país norteamericano y recordó que a lo largo de su mandato se ha buscado dar "alternativas" a esta comunidad a partir de ofertas de "empleo o la repatriación", en caso de que así lo quieran.

La respuesta por parte de la gobernante mexicana se da luego de ser cuestionada por los medios mexicanos sobre su posición respecto al discurso dado por Trump la noche del miércoles donde inició atacando a los inmigrantes, y en el que además aseguró que gracias a las deportaciones Estados Unidos en pocos meses este país ha ido "de lo peor a lo mejor".

Sheinbaum también se expresó luego de la elección del presidente de Chile, José Antonio Kast, quien defiende medidas inspiradas en Trump como la construcción de muros y franjas en las fronteras chilenas, así como la expulsión masiva de los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país.

El Gobierno de México acumula 145.537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos del 20 de enero -cuando Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria- al 17 de diciembre.