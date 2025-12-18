Sicarios asesinan a funcionario de autoridad tributaria colombiana en el suroeste del país

"Este es un momento de profundo dolor para la DIAN. La entidad ha dispuesto acompañamiento institucional para apoyar a la familia, seres queridos y equipo de trabajo del doctor Calao González en este difícil momento", señaló el organismo en un comunicado.

Según medios locales, el homicidio fue perpetrado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas, quienes se acercaron a la camioneta en la que se desplazaba Calao y le dispararon.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al asesinato durante un discurso en el que atribuyó el ataque a una presunta infiltración de bandas criminales en las instituciones públicas.

"En Tuluá, la DIAN ha sido tomada por una banda mafiosa en una proporción importante; si no se hace lo que ellos determinan, matan", afirmó el mandatario, quien agregó que "la mafia de la cocaína, que hoy lava dinero principalmente a través del contrabando, ha amenazado a funcionarios de la DIAN" en ese municipio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calao era abogado de profesión y tenía 16 años de trayectoria en la DIAN, entidad en la que asumió el cargo de director seccional de Tuluá hace cuatro meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El departamento del Valle del Cauca figura entre los más golpeados por el conflicto armado en Colombia y, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, sigue siendo escenario de enfrentamientos entre disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcotraficantes que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.