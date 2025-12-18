Siete ciudadanos alemanes acusados de pertenecer a un grupo terrorista de ultraderecha

El grupo, según la Fiscalía, se habría formado en abril de 2024 bajo el nombre de "Letzte Verteidigungs Welle" (Última Ola de Defensa) y sus miembros se consideran como la última instancia para defender la "Nación Alemana".
"Su meta es llevar al colapso el sistema democrático de la República Federal de Alemania a través de actos de violencia, especialmente contra migrantes y rivales políticos", indicó en un comunicado.
A ello pertenecen ataques incendiarios y con explosivos contra hogares de peticionarios de asilo y organizaciones de izquierda.
Los acusados son identificados como Ben-Maxim H., Devin K., Jerome M., Lenny M., Jason R., Claudio S., y Justin B.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Todos son ciudadanos alemanes y se les imputa delitos desde liderar y apoyar un grupo terrorista nacional, intento de asesinato, intento de provocar un incendio y atentado, e incendio y daños en propiedad ajena.
Seis de los siete acusados están en prisión preventiva.