Sony adquiere el 41 % de la franquicia 'Peanuts' por 457 millones de dólares

Sony pagará 630 millones de dólares canadienses a WildBrain por la participación del 41 %, equivalente a aproximadamente 457 millones de dólares.

Según el escrito, el acuerdo ya está firmado, pero el cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones, incluidas las aprobaciones regulatorias.

Una vez concretada la transacción, Sony Music y Sony Pictures pasarán a controlar el 80 % de Peanuts Holdings LLC, que se convertirá en una filial consolidada del Grupo Sony.

"Los miembros de la familia de Charles M. Schulz, creador de 'Peanuts', seguirán siendo propietarios del 20 % restante", dice el comunicado.

La propiedad de los derechos de Peanuts y la gestión de su negocio seguirán a cargo de Peanuts Worldwide, una subsidiaria de propiedad absoluta de Peanuts Holdings LLC.

Desde 2018, cuando Sony adquirió una participación en Peanuts Holdings LLC, Sony Music Entertainment (Japan) ha impulsado la expansión del negocio y el fortalecimiento de la marca 'Peanuts' considerada una propiedad intelectual de primer nivel.

"Con esta participación adicional, nos entusiasma poder aumentar aún más el valor de la marca 'Peanuts' aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony", expresó Shunsuke Muramatsu, presidente y director ejecutivo del grupo Sony Music Entertainment (Japón).

"Sony ha sido un excelente socio de la marca 'PEANUTS' durante muchos años, y estamos seguros de que Charlie Brown, Snoopy y la pandilla están en buenas manos con ellos", escribió Josh Scherba, presidente y director ejecutivo de WildBrain.

Según el acuerdo, WildBrain seguirá vinculada a la franquicia durante varios años como socio estratégico, actuando como agente exclusivo de licencias para productos de consumo en distintos territorios.

Además, continuará como estudio de producción exclusivo de nuevos contenidos de la marca, incluido el largometraje ya anunciado en alianza con Apple TV, un acuerdo renovado hasta 2030, y mantendrá la distribución de estos contenidos, así como la gestión del canal oficial de Snoopy en YouTube.

El pasado 2 de octubre 'Peanuts', la tira cómica que cuenta las aventuras de Snoopy y su amigo Charlie Brown, cumplió 75 años de su publicación a gran escala.

AppleTV + alberga la colección de clásicos de Peanuts desde 2020, aunque su colaboración con los herederos de Schulz para transmitir contenido original que comenzó en 2018.