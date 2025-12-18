Trabajadores condenan pretensión de EEUU de convertir a Venezuela en "colonia energética"

"Hemos permanecido en pie de lucha, resistiendo en nombre de nuestra autodeterminación para decidir cómo queremos explotar nuestras riquezas", declaró un representante de los trabajadores en un discurso durante una asamblea de trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En la intervención acusó a Estados Unidos y a empresas transnacionales, sin especificar cuáles, de extraer las reservas del país suramericano a lo largo de la historia.

"Prácticamente nos han saqueado al habérselas llevado sin control", afirmó.

En este sentido, consideró que los procesos de nacionalización del petróleo venezolano fueron un "acto de defensa" para "rescatar" los recursos del país y "ponerlos al servicio" de su población.

"Sus acciones, lejos de amedrentarnos, nos unen en defensa de la independencia y de la soberanía", añadió, en referencia a la Administración de Trump.

VTV también transmitió asambleas similares de trabajadores de PDVSA, de Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y otras filiales -todas estatales-, en distintas plantas en otros estados del país, entre ellos, Miranda (norte), Anzoátegui y Monagas en el este, Falcón en el oeste, y Zulia, también al oeste y fronterizo con Colombia.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, quien también es ministra de Hidrocarburos, ratificó este jueves los planes que "garantizan la continuidad operativa" en "todos los procesos" de la industria.

Asimismo, la estatal PDVSA aseguró el miércoles que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad" e indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

El martes, Trump anunció en su cuenta de Truth Social un "bloqueo total y completo" contra los buques petroleros sancionados desde y hacia Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tiene como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

El mandatario estadounidense agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", y el miércoles afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en el país suramericano asociada con PDVSA, gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.