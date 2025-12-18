Trasladan al hospital por orden judicial a monjas del monasterio que rompió con la Iglesia

El traslado se produjo después de que de las autoridades comprobaran las condiciones higiénico-sanitarias en las que vivían las cinco ancianas en un monasterio de Orduña, en Bizkaia, al norte de España.

En el convento de Orduña las cuidaban las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos (norte), que se desligaron de la Iglesia católica en mayo de 2024.

El arzobispo de Burgos firmó en junio de ese año la declaración de excomunión de una decena de religiosas, pero las cinco monjas de avanzada edad no secundaron el cisma y no fueron expulsadas de la Iglesia.

Las familias de las mujeres de entre 87 y 101 años habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

Fuentes policiales explicaron a EFE que se detectó que las cinco monjas mayores, muy vulnerables, podían no estar bien atendidas o requerir ayuda durante un registro efectuado en noviembre en el marco de una investigación sobre la venta de obras de arte del convento a través de internet que acabó con la detención de dos exmonjas.

El informe se remitió a la jueza del caso, que abrió diligencias y, encabezando una comisión judicial, acudió en la mañana de este jueves al monasterio de Orduña para valorar el estado de las mayores.

Después de acudir al lugar, la jueza ordenó el traslado de las mayores al hospital de Basurto, en Bilbao (norte), donde pasarán un reconocimiento médico y, a continuación, serán llevadas a monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, según informó el Oficina del Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

Por su parte, las exmonjas excomulgadas de Belorado calificaron a través de varios vídeos difundidos en redes sociales de "secuestro" el traslado de las cinco ancianas y denunciaron que las han retenido en la iglesia del convento mientras la comisión judicial visitaba a las mayores.

Además, la exabadesa, Laura García de Viedma, aseguró que el informe policial es "falso", defendió la atención dada a las mayores e insistió en que se están vulnerando sus derechos con el traslado, tras recordar su edad avanzada y su delicado estado de salud.