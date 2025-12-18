Trump Media se fusionará con TAE Technologies por más de 6.000 millones de dólares

En un comunicado conjunto, las compañías indican que con la operación, que esperan cerrar a mediados de 2026, los accionistas de cada entidad tendrán aproximadamente el 50 % de la empresa fusionada sobre la base de capital totalmente diluido.

Trump posee de manera indirecta más de 114 millones de acciones de Trump Media, que tras conocerse la noticia subía un 29,5 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Trump Media & Technology Group (TMTG), que opera la red Truth Social, y TAE Technologies planean construir en 2026 la primera planta de energía de fusión a escala de servicio público del mundo, de 50 megavatios, de acuerdo con la nota.

Además, planean crear plantas de energía de fusión adicionales que se espera alcancen entre 350 y 500 megavatios.

Estas edificaciones proporcionarán, según lo previsto, electricidad económica "abundante y confiable", que ayudará a Estados Unidos "a ganar lar evolución de la inteligencia artificial (IA) y mantener su dominio económico global".

Como parte del acuerdo, Trump Media otorgará hasta 200 millones de dólares en efectivo a TAE de manera inmediata y otros 100 millones tras la presentación inicial del registro de su fusión ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El presidente y director ejecutivo de TMTG, Devin Nunes, y el máximo ejecutivo de TAE, Michl Binderbauer, serán los codirectores ejecutivos de la empresa fusionada, mientras que Michael B. Schwab, fundador de Big Sky Partners, será nombrado presidente del consejo de administración de nueve miembros.

"Estamos dando un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará el dominio energético global de Estados Unidos durante generaciones", asegura Nunes en el comunicado.

Según Nunes, el acuerdo reducirá los precios de la energía, impulsará el suministro, garantizará "la supremacía de EE.UU." en IA y reforzará la defensa nacional.

Actualmente no existen centrales comerciales que produzcan electricidad mediante fusión, según CNBC.

Esta tecnología puede generar bastante energía con baja emisión de carbono y sin los riesgos asociados a la energía nuclear, destaca el medio económico.