Trump rebautiza con su apellido el Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en redes sociales que la junta directiva del Centro Kennedy, presidida por el propio Trump, "acaba de votar unánimemente para cambiar el nombre" del complejo teatral, originalmente bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Según Leavitt, el cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio".

"¡Felicidades al presidente Donald J. Trump, y también al presidente Kennedy, porque este será un equipo verdaderamente excepcional en el futuro!", agregó la portavoz.

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que un cambio de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump ha sugerido varias veces que podría modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, pues el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del que Estados Unidos es anfitrión.

Tras su llegada al poder, el líder republicano destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados y se autoproclamó el presidente de la institución.

Al frente de la institución, fundada en 1971, Trump ha ordenado eliminar el contenido 'woke' (progresista) de su programación y ha prometido una profunda renovación del edificio, incluida la instalación de nuevas butacas.

El mandatario se autonombró además presentador de la gala de los Premios del Centro Kennedy 2025, que fueron entregados a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss, entre otros.

La toma de control del Centro Kennedy es uno de los cambios que ha introducido Trump a la capital estadounidense para dejar huella.

El mandatario, antiguo magnate inmobiliario, ha ordenado una profunda remodelación de la Casa Blanca, con la construcción de un gran salón de baile que implicó el derribo del Ala Este de la mansión, y planea la construcción de un arco de triunfo en una de las entradas de Washington.

También rebautizó con su nombre el Instituto de la Paz de Estados Unidos e inició una campaña de revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que gestiona los grandes museos de la capital, para que se alineen con sus visiones políticas.