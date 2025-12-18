Ultraderechista Chega acatará orden judicial si manda retirar carteles contra los gitanos

Ventura fue preguntado por los periodistas a su llegada al Tribunal Civil de Lisboa, donde hoy está previsto que se dé a conocer el fallo, sobre la eventual decisión de la jueza Ana Barão en contra e los carteles con el mensaje 'Los gitanos tienen que cumplir la ley'.

"Chega cumplirá la ley y la respetará. Entendemos que es un mal día para la democracia si eso ocurriera, quiero decir que el tribunal mande retirar unos carteles que dicen que un determinado grupo tiene que cumplir la ley", dijo el ultraderechista.

Ventura, que fue el primero en llegar al juzgado, donde fue recibido por miembros de su partido y simpatizantes, opinó que lo que está en cuestión es el uso de la libertad de expresión en una campaña política.

"Esta es una decisión que va a tener un impacto en la democracia -advirtió-, porque si las personas ya no pueden decir 'esto no es Bangladesh' o 'los gitanos tienen que cumplir la ley' o 'todos tienen que cumplir la ley' o que 'los inmigrantes no pueden vivir de subsidios', si esto pasa a ser criminalizado o ilegalizado, no será cuestión del André Ventura, de la campaña o de las presidenciales".

Minutos después, el abogado de los denunciantes, Ricardo Sá Fernandes, señaló a la prensa que su objetivo es que se retiren los carteles, ya que su trabajo es en defensa de los valores, de la dignidad de estas personas y del pueblo gitano.

"La libertad de expresión no es ilimitada", recordó el jurista, quien aseguró que su meta no es "interferir en el debate político de estas elecciones".

Uno de los seis denunciantes, el presidente de la Plataforma Nacional para los Derechos de los Gitanos, Paulo Domingos, insistió en la importancia de este proceso para las futuras generaciones.

Y afirmó que estas pancartas han hecho que haya niños en edad escolar del colectivo gitano que estén sufriendo acoso.

La denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre por seis personas ante el tribunal por un cartel en el que se puede ver una foto de Ventura con el mensaje 'Los gitanos tienen que cumplir la ley'.

Ventura figura entre los aspirantes favoritos según las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del 18 de enero, en las que se elegirá al sucesor del actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.