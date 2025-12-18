Un detenido tras robo de más de seis millones de dólares en oficina de cambio en Hong Kong

El suceso tuvo lugar esta misma mañana ante el complejo Grand Millennium Plaza, en el número 181 de Queen's Road Central, una concurrida arteria principal del distrito financiero que concentra numerosas sedes corporativas, locales comerciales y sucursales bancarias.

Conforme al informe policial, los autores interceptaron a dos empleados, que resultaron ilesos, y tras hacerse con el dinero emprendieron la fuga hacia el oeste por la citada vía.

Los agentes movilizados en la zona descubrieron después un automóvil particular supuestamente conectado con el robo y llevaron a cabo una detención, mientras siguen buscando a los otros tres participantes.

La Policía de Hong Kong delineó para este año nueve ámbitos prioritarios entre los que destacan la defensa de la seguridad nacional, una atención especial a las triadas y la criminalidad organizada y mayor intercambio transfroterizo para combatir el narcotráfico.

