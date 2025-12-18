Un estudio identifica proteínas no colágenas implicadas en la remodelación de los huesos

El estudio ha demostrado que la 'mecanoadaptación', un fenómeno en el que los huesos de los vertebrados detectan y responden constantemente a las fuerzas mecánicas (biomecánica), como ocurrió con el bipedismo o el paso de los vertebrados del agua a la tierra, también está originada por los millones de años de precisión evolutiva relacionada con la locomoción.

El trabajo ha estado coordinado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Ramon Llull (URL), ambas en España, y la Universidad de Turku (UTU, Finlandia) y se ha publicado en 'Communications Biology', una revista del grupo Nature.

"Estos resultados indican que la evolución de la locomoción ha tenido un papel fundamental en la configuración de la maquinaria molecular de la mecanoadaptación ósea", ha afirmado en un comunicado el profesor e investigador de la UAB Pere Puigbò.

La investigación ha señalado diversas proteínas no colágenas de la matriz del hueso, que pueden actuar como reguladoras de la mecanotransducción, en las que se incluye la fetuina-A, que controla la deposición mineral y evita la calcificación anormal, que es esencial para mantener unos huesos sanos e influye en el riesgo de osteoporosis, equilibrando la formación y la degradación ósea.

Asimismo, el grupo de investigación Phylobone, liderado por los principales investigadores del estudio, Miho Nakamura (profesora de la UTU) y Pere Puigbò (profesor de la UAB), que pretende estudiar la regeneración ósea desde la perspectiva de la evolución biológica, está investigando cómo estas proteínas impulsan la adaptación esquelética y la remodelación del hueso.