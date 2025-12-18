Un musical de Broadway sobre la vida de 'Cher' vive su estreno europeo en Viena

El musical es todo un homenaje a la artista Cheryl Sarkisian, conocida desde hace décadas como 'Cher', icono del pop que redefinió desde sus inicios en los años 1960 el papel de las mujeres en una industria dominada por hombres.

La obra reúne 35 grandes éxitos de la cantante, cuya trayectoria se caracteriza por su incursión en diversos géneros musicales, desde su salto a la fama en los años 1960 como parte del dúo de folk pop 'Sonny & Cher', hasta su inmersión en el rock pop de finales de los años 80.

Entre las canciones que suenan en el musical destacan los éxitos emblemáticos de la artista, como 'Believe', 'If I Could Turn Back Time' y 'Strong Enough'.

El musical estará de gira durante los próximos seis meses por Austria y Alemania, donde podrá verse en doce ciudades diferentes.

En el escenario, el público recorrerá la trayectoria vital de 'Cher' no solo como cantante y actriz, sino también sus crisis privadas y constantes reinvenciones, recogidas en sus libros autobiográficos 'The First Time' (1998) y 'Cher: The Memoir. Part 1' (2024), que incluyen detalles de su infancia y de su relación con el cantante Sonny Bono.

Las distintas etapas de la vida de Cher serán interpretadas por tres interpretes alemanas: Sophie Berner, que encarna a la 'Star Cher' actual; Hannah Leser, que da vida a la estrella que triunfó en Hollywood en los años 1970, 'Lady Cher', y Pamina Lenn, que transporta al público a principios de los años 1960 como 'Babe Cher'.

La compañía alemana responsable del espectáculo es ShowSlot, una productora y promotora de espectáculos que ha revolucionado la escena europea del teatro musical con producciones de éxito como 'Ghost', 'Flashdance' o 'Cuento de Navidad', con más de 700 funciones por temporada.

Cher, nacida en California (EE.UU.) en 1946 y que ha vendido más de cien millones de discos a lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios por su trayectoria como actriz y cantante.

Entre los galardones de Cher destacan tres Globos de Oro, un Óscar a la mejor actriz por su interpretación en 'Moonstruck' ('Hechizo de luna', 1987), un Grammy a la mejor grabación de baile por 'Believe' (2000) y el Premio Kennedy en 2018 por sus contribuciones a la cultura musical estadounidense.