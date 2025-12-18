Un policía herido y cuatro detenidos son el saldo de una balacera en Ciudad de México

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Vázquez detalló que este despliegue fue realizado por compañeros de la SSC CDMX a tres cuadras del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más transitados de la capital.

También precisó que el agente lesionado involucrado en el operativo -ejecutado en la calle Río Ebro- "ya fue llevado a un hospital", y que la afectación se dio luego de que "una persona efectúo disparos en su contra".

"Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos”, informó el titular de la SSC CDMX, sin dar más detalles sobre otros posibles afectados durante la balacera.

Además, el funcionario comunicó que las acciones operativas continúan en la céntrica colonia Juárez, donde ocurrió el ataque.

El pasado 15 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum explicó, en su habitual conferencia de prensa, que, desde el inicio de su Gobierno, en octubre de 2024, se determinó que la seguridad pública representa el mayor desafío nacional, particularmente por la presencia y operación de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana, la economía local y la tranquilidad de diversas regiones del país.

En los primeros 14 meses del mandato de Sheinbaum se ha detenido a 38.700 personas por delitos de alto impacto, se han decomisado más de 311 toneladas de droga y los homicidios cayeron un 37 %, según las últimas cifras del Gabinete de Seguridad.