Un total de 1.360 migrantes cruzaron irregularmente al Reino Unido en botes en solo 5 días

Los migrantes llegaron al Reino Unido ilegalmente por el canal y en pequeñas embarcaciones entre el 13 y el 17 de diciembre, lo que eleva el cómputo global en lo que va de 2025 a 40.652 personas.

El día de mayor afluencia, el pasado sábado, 737 personas llegaron al Reino Unido tras atravesar el paso marítimo en 11 embarcaciones, rompiendo con una racha de 28 días en las que no se había registrado ninguna patera, el periodo más largo desde 2018 en que no se registraban entradas.

Interior también registró un importante repunte en el número de llegadas a las costas británicas ayer miércoles, donde en un solo día 497 personas cruzaron el Canal de la Mancha en nueve embarcaciones.

Estas cifras acercan el año actual al que registró el récord de entradas, que fue 2022, cuando se computaron 45.755 personas llegadas en barcazas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las cifras de 2025, todavía a dos semanas de acabar el año, superan ya ampliamente a las de los dos anteriores -36.816 entradas en 2024 y 29.347 en 2023-, pese al endurecimiento de las políticas migratorias llevadas a cabo por el actual Gobierno laborista de Keir Starmer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La migración irregular, así como la lucha contra las bandas criminales de tráfico de personas migrantes, han sido uno de los grandes caballos de batalla de Starmer, que ha intentado abordar la problemática, entre otras, con un acuerdo de repatriación recíproca con Francia o acelerando las deportaciones.

Al mismo tiempo, la emigración ilegal se ha convertido en el caballo de batalla de la derecha política, sobre todo del UK Reform, el partido de corte ultraderechista creado por Nigel Farage y que actualmente encabeza los sondeos de intención de voto.