Universidades públicas de Nicaragua tendrán nombres de "héroes y mártires"

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales en Managua que el Consejo de Rectores del Consejo Nacional de Universidades (CNU) envió a la Presidencia de la República los nuevos nombres propuestos para las universidades públicas.

La Universidad Nacional Politécnica será rebautizada como "Héroes de San José de las Mulas", indicó la dignataria.

La Universidad Nacional Agraria se llamará "Bernardino Díaz Ochoa", en honor al "líder y héroe campesino", continuó.

La sede en Juigalpa (centro) de la Universidad Nacional de Ingeniería llevará el nombre del "héroe Pablo Úbeda, inmortal"., añadió.

La sede en Jinotega (norte) de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua llevará el nombre del héroe nacional, general Benjamín Zeledón, de acuerdo con el Ejecutivo.

La sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Estelí (norte), "llevará el nombre del legendario Francisco Rivera, comandante, El Zorro, héroe nacional", apuntó.

En tanto, una universidad pública que funciona en el municipio de Camoapa (centro) se va a llamar Modesto Duarte, otro héroe", anotó.

"Este es un pueblo de héroes, de valientes, de nobles, de seres humanos extraordinarios que debemos todos los días, no solo recordar o invocar, celebrar, porque nos iluminan como sol que no declina. Vamos adelante", expresó Murillo.