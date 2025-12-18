Venezuela ratifica planes para la continuidad operativa de la industria de hidrocarburos

Rodríguez encabezó una reunión entre el Consejo de Viceministros del Ministerio de Hidrocarburos -que también lidera- y la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que sirvió, según una nota de la Vicepresidencia, para fortalecer la capacidad productiva en cada una de las áreas de la industria.

"El motor de hidrocarburos mantiene su marcha ininterrumpida y soberana, en función del fortalecimiento económico de la patria y el bienestar del pueblo venezolano, reafirmando así la soberanía energética del país frente a las pretensiones colonialistas del norte", indicó la Vicepresidencia.

PDVSA aseguró el miércoles que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad" e indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

El martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total y completo" contra los petroleros sancionados, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tiene como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Trump agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

El miércoles, el gobernante afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a PDVSA.

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.