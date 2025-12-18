Viceministro ucraniano mantiene una "buena conversación" en Pekín con el embajador de EEUU

En un mensaje publicado en la red social X, Kislistsia calificó de "muy buena conversación" el encuentro con el representante estadounidense y subrayó que "siempre es positivo sentir el apoyo de socios como Estados Unidos".

La publicación, acompañada de una fotografía de ambos diplomáticos frente a la embajada estadounidense en la capital china, no menciona contactos con autoridades chinas ni precisa el objetivo de su visita.

En su texto, Kislistsia resaltó que "los esfuerzos" del presidente estadounidense, Donald Trump, para "poner fin a la guerra y hacer avanzar nuestras relaciones" estuvieron en el "centro de la agenda" durante sus conversaciones con Perdue.

Por el momento, Kislistsia no detalló si su agenda incluye encuentros con responsables del Ejecutivo chino o se limita a contactos con otros actores internacionales presentes en la capital.

La visita del diplomático ucraniano se produce mientras Kiev busca apoyos internacionales para avanzar hacia una salida negociada al conflicto iniciado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con especial énfasis en garantías de seguridad y respeto a su integridad territorial.

Desde el estallido de la guerra, China ha mantenido una posición ambigua: ha pedido respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y al mismo tiempo ha instado a considerar las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia, con la que ha estrechado sus relaciones.

Países occidentales acusan a Pekín de proporcionar apoyo bélico a Moscú, algo negado reiteradamente por las autoridades chinas, que han expresado su apoyo a una "solución política" a lo que denominan "crisis ucraniana".

Kislistsia ha participado en las últimas semanas en gestiones diplomáticas de alto nivel en Europa y en contactos con enviados estadounidenses, en un momento en el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado su llamado a una paz "digna" y con garantías que eviten una nueva agresión rusa.