Xiomara Castro nombra a exjefe de Estado Mayor como nuevo ministro hondureño de Defensa

El anuncio lo hizo la mandataria en una ceremonia de ascensos de la nueva cúpula de la institución castrense, en la que Hernández pasó a su condición de retiro, con la novedad de que hoy mismo asumirá como titular de Defensa -lo que ya se presagiaba-, al menos hasta el 27 de enero de 2026, cuando finalizarán los cuatro años de mandato de la presidenta hondureña.

La mandataria también informó de que su Administración le ha aprobado la apertura de un banco a las Fuerzas Armadas, que ya tuvo uno, desaparecido el 30 de septiembre de 2003, cuando se fusionó con el Banco del País.

"Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar al pueblo hondureño que este día el general en condición de retiro Roosevelt Hernández asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa", expresó Castro.

Además, dijo que le complacía "anunciar al pueblo hondureño un paso histórico para la institucionalidad militar, las gestiones, estudios de factibilidad para la creación de un nuevo banco para las Fuerzas Armadas de Honduras, han sido aprobadas y concluidas satisfactoriamente".

Añadió que en la Comisión Nacional de Banca y Seguros "aprobamos por unanimidad la creación del Banco Corporación Financiera Internacional (Banco Finter. S.A.) como el nuevo banco de las Fuerzas Armadas de Honduras" y que "este banco fortalecerá la seguridad social, la estabilidad y el bienestar de los hombres y mujeres que sirven a la patria".

Las Fuerzas Armadas de Honduras, que en la segunda mitad del siglo pasado incursionaron en el mundo de los negocios, son dueñas de una industria militar, un hospital, venta de armas y municiones, una funeraria, un cementerio, un canal de televisión y un periódico digital, además de tener un Instituto de Previsión.

Cerrando su gestión, el general Hernández fue acusado de "injerencia" por la presidenta consejera del CNE, Ana Paola Hall, luego de que el alto oficial, antes de las elecciones, le solicitara al pleno del ente electoral, antes de los comicios, que le entregaran una copia de los resultados de la fórmula presidencial.