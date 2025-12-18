Zelenski habla con Sánchez en Bruselas de las negociaciones de paz con Estados Unidos

“Hemos hablado de la coordinación de posiciones y de los pasos de Europa en relación al proceso de negociación con el presidente de EE.UU. para lograr una paz digna”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de que Europa esté implicada en “todas las fases” del proceso de paz que impulsa Trump, y declaró que “la paz debe garantizar la soberanía de Ucrania y la seguridad europea”.

Zelenski y Sánchez también hablaron del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), según dijo el presidente ucraniana.

“Agradezco a Pedro Sánchez la continuidad de su apoyo en defensa, en particular su decisión de suministrar misiles para (los sistemas antiáereos) IRIS-T y la participación en la iniciativa PURL y en el instrumento SAFE”, dijo Zelenski en referencia a dos de las iniciativas de los socios de Kiev para seguir ayudando a Ucrania a resistir la agresión militar rusa.

El presidente ucraniano también le transmitió a Sánchez su agradecimiento por el apoyo de España a los paquetes de sanciones que ha venido aprobando la UE contra Rusia, y afirmó que Kiev espera que los Veintisiete adopten pronto un vigésimo paquete de medidas dirigidas contra el sector bancario ruso, la llamada flota fantasma de petroleros que Rusia utiliza para burlar la sanciones, las tecnologías de doble uso y contra los oligarcas y propagandistas rusos.