ACNUR alerta que combates siguen en este de RDC pese a retirada del M23 de ciudad de Uvira

En conexión telemática desde Buyumbura, capital de Burundi, la representante de ACNUR en el país, Brigitte Mukanga-eno, subrayó que en las últimas 24 horas recibieron personas que huían de Fizi y Baraca, ciudades al sur de Uvira, que les confirmaron que el conflicto sigue presente en esas zonas.

Buena parte de la frontera natural entre RDC y Burundi está en aguas del lago Tanganica, por lo que muchos de estos refugiados llegan en embarcaciones, explicó.

La representante regional de ACNUR alertó de que algunos de los barcos en los que llegan los refugiados están "en muy malas condiciones" y recordó que uno naufragó hace dos días, provocando que varias personas se ahogaran.

Algunos de los refugiados, añadió, ya han estado viviendo en campos de desplazados en RDC, formando parte de los 500.000 nuevos desplazados internos que hay en el país desde el 2 de diciembre.

Solo en el territorio de Uvira hay 200.000 congoleños desplazados desde comienzos de mes, apuntó la portavoz de ACNUR Eujin Byun.

Desde la escalada de violencia a principios de diciembre en el este de República Democrática del Congo, en la provincia de Kivu del Sur, el gobierno de Burundi, ACNUR y otros actores humanitarios han recibido a más 84.000 refugiados congoleños, destacó la representante regional de ACNUR.

A estos se suman los más de 70.000 que entraron en el país a comienzos del año con la toma del M23 de las localidades de Goma, en Kivu del Norte, y de Bukavu, en Kivu del Sur.

Mukanga-eno advirtió que el número de refugiados en Burundi supera la capacidad del país para acogerlos, que además tiene que lidiar con el regreso de nacionales desde Tanzania y otros lugares.

Lamentó que, en la mayoría de campos de refugiados, además de la falta de servicios, están viendo brotes de cólera.

También recordó que las fronteras de Burundi están oficialmente cerradas aunque el país ha dejado "una especie de corredor" para la entrada de refugiados.