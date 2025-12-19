Agricultores protestan en Madrid contra acuerdo Mercosur y anuncian tractoradas en febrero

Los agricultores y ganaderos -procedentes de Extremadura (oeste), Cataluña (noreste), Castilla-La Mancha (centro) y Asturias (norte)- expresaron su rechazo al marco financiero plurianual de la PAC que propone Bruselas y a la firma de acuerdos como el de Mercosur, que "perjudican" al campo.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, pidió la retirada completa de la propuesta de Bruselas, que supondría 10.000 millones de euros menos para la PAC en España, aseguró.

Cortés reiteró los efectos negativos que conllevan para el campo acuerdos comerciales como el de Mercosur, un pacto que este mismo viernes los países de la Unión Europea (UE) descartaron votar por el bloqueo de Francia e Italia.

La convocatoria de Unión de Uniones se da en una semana de movilizaciones del campo, en la que unos 500 agricultores y ganaderos españoles se manifestaron en Bruselas el jueves contra los recortes de la PAC, en una protesta que reunió a miles de productores de toda la Unión Europea.

"Queremos ayudas importantes para el relevo generacional y queremos políticas claras en defensa de la sanidad animal; si eso no ocurre antes del 11 de febrero, 1.500 tractores recorrerán las calles de Madrid", adelantó Cortés.

La amenaza de tractoradas ha vuelto así en esta jornada reivindicativa con los pitidos y la música del músico español recientemente fallecido Robe Iniesta como banda sonora.

La intención es "llenar las calles de Madrid" si no cambian las normas en febrero de 2026, cuando se cumplen dos años del inicio de las manifestaciones del campo por todos los puntos del país.

La sensación es de enfado y hartazgo ante acuerdos comerciales que permiten la entrada de productos de terceros países que no cumplen con los requisitos de la UE, declaró la presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos (centro), Susana Pardo.

"Los nuestros se van a ir a la ruina porque tenemos unos precios totalmente bajos y ellos (los agricultores de Mercosur) no cumplen las mismas condiciones que tenemos que cumplir nosotros", advirtió.

Todo ello en un escenario en el que la Unión Europea "cada vez nos impone más", lamentó, con más burocracia.

"¿No quieren la granja europea?", se preguntó al tiempo que defendió la necesidad de apostar por los productos nacionales, ya que de, de otra forma, el campo "va a desaparecer".