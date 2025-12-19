Asamblea de Ecuador otorga licencia a Noboa para ausentarse de sus funciones por 18 días

La petición, presentada por el asambleísta del oficialismo Johnny Lavayen, fue aprobada con 81 votos a favor de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y de partidos aliados, mientras que el movimiento correísta Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, votó en contra.

Durante la ausencia del mandatario, y conforme a lo dispuesto en la Constitución, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta María José Pinto.

Inicialmente, el mandatario había solicitado una licencia de quince días, pero la mañana de este viernes notificó al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, la ampliación del plazo por tres días adicionales.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que corresponde a la Asamblea Nacional conocer y resolver las solicitudes de licencia del presidente de la República.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con la agenda oficial, Noboa se reincorporará a sus funciones el 19 de enero en Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, viajará a Bélgica para reunirse con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen, según explicó a EFE la canciller Gabriela Sommerfeld.