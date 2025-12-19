Asesinan en Honduras a cuatro personas, al parecer miembros de una misma familia

Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.

"Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas", subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.

Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.

Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, "que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen "en un absoluto hermetismo" y "nadie quiere manifestar nada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.

La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.