Banco Central de Rusia reduce en medio punto los tipos de interés, hasta el 16 %

Según informó el regulador bancario ruso en su portal oficial, "la economía continúa su retorno a la trayectoria del crecimiento equilibrado".

"El Banco de Rusia mantendrá las estrictas condiciones crediticio-monetarias necesarias par el retorno de la inflación a los niveles previstos por los objetivos", indicó, al pronosticar que los futuros cambios de los tipos de interés dependerán de la ralentización de la inflación y la dinámica de la expectativas inflacionarias.

Pronosticó que gracias a su política monetaria la inflación anual en 2026 se reducirá a entre 4,0-5,0 %.

"En 2027 y en adelante la inflación anual se mantendrá en su objetivo", aseveró el banco.

El regulador constató que los riesgos de inflación se mantienen a plazo medio y señaló que podrían concretarse en caso de un crecimiento desequilibrado de la economía rusa, efectos adversos del incremento de los impuestos previstos para 2026 y el deterioro de las condiciones del comercio exterior.

"La futura reducción del ritmo de crecimiento de la economía mundial y los precios del petróleo en caso de que se agraven las contradicciones comerciales puede tener un efecto proinflacionario vinculado a la tasa de cambio del rublo. Las tensiones geopoliticas continúan siendo un factor de indeterminación", explicó.

El BCR anunció que la próxima reunión del Consejo de Dirección en la que se estudiará mantener o cambiar los tipos de interés será el próximo 13 de febrero de 2026.

El regulador ruso ha insistido en los últimos meses en su política cautelosa de tipos de interés y apostado por una reducción gradual que evite un crecimiento brusco de la inflación, sobre todo ante riesgos geopolíticos como las recientes sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país.

Esta política ha sido criticada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y los empresarios del país, al señalar que la falta de "créditos baratos" provocada por los altos tipos frenan la economía rusa.

Este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró durante su diálogo con la prensa y los ciudadanos rusos que "la reducción del ritmo de crecimiento económico es un paso consciente, el pago por conservar la calidad de la economía y los indicadores macroeconómicos".