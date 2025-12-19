Benidorm Fest 2026, la edición panamericana: "Muchos colegas querrían participar"

"Es una pantalla súper interesante para descubrir propuestas y para mostrarse uno. Ojalá que esa tendencia que inició esta edición siga creciendo. A nosotros nos parece que muchos colegas acá o de cualquier parte estarían entusiasmados de participar", afirman a EFE los integrantes del célebre dúo argentino Miranda!, formado por Ale Sergi y Juliana Gattas.

De la misma opinión es otra de las participantes en Benidorm Fest 2026, la mexicana María León, famosa en su país entre otras muchas cosas por su carrera en solitario y como exvocalista del grupo Playa Limbo: "En México ya no tenemos ningún festival de la canción. Muchos países no lo tienen y tenerlo aquí, con este grado de importancia y la inversión económica...", comienza reconociendo.

"Es muy buena señal que personas de otros países, que tienen ya sus carreras consolidadas en sus países, digan: 'Oye, ¿qué es eso del festival de Benidorm? Queremos participar", añade quien inicialmente se diera conocer como parte de un concurso de talentos televisivo en su país y que años después entrara (y ganara) en otro, 'Bailando por un sueño'.

Para ella, "son oportunidades que hay que tomar", como concursar ahora en Benidorm Fest. "Este tipo de situaciones, que te ponen en un estado vulnerable, son constantes necesidades de crecimiento. Yo, con 25 años de carrera, estoy en algo nuevo que me saca de mi zona de confort, pero lo agradezco mucho, porque son cosas que te siguen conformando y te siguen poniendo en la industria", argumenta.

Miranda! no se había imaginado nunca estar ahí. "Pero cuando surgió la posibilidad, ni lo dudamos, porque ampliaría nuestro público y nos miraría gente que no nos prestó atención cuando fuimos de gira", reconocen, atraídos además por el repertorio que se había presentado en estos años, con artistas españoles como Rigoberta Bandini, Miss Caffeina, Varry Brava o Vicco.

"Nos gusta la estela que tiene, cómo se quedan pegadas las canciones. Y, después, como todos los 'shows', el divertirnos con una linda presentación, aprovecharnos de toda la escenografía y la atmósfera televisiva", añaden.

Seguirán los pasos de la chilena Javiera Mena, residente en España cuando participó en la emblemática primera edición en 2022. En sus casos, sin embargo, las normas requieren que participen en alianza con algún artista español. Los argentinos lo harán con Óscar Ferrer, con el que en el pasado ya colaboraron como miembro de Varry Brava y que esta vez se presenta con su proyecto como DJ Bailamamá.

María León lo hará con Julia Medina, a la que conoció en el estudio del productor Pablo Cebrián. "Yo había venido a abrir un poco brecha, no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero soy una mujer que busco siempre oportunidad y la vi cuando se divulgaron las candidaturas para Benidorm", cuenta del origen de su propuesta, 'Dos damas y un vagabundo', "una canción sorora y divertida que une a las mujeres".

No son la única representación latinoamericana en el plantel de artistas. Entre ellos está también Kenneth, gallego con orígenes venezolanos que muestra cómo la sociedad española ha crecido y evolucionado con la inmigración en las últimas décadas, así como el cubano Marlon Collins, residente desde hace tiempo en Madrid y que presentará 'Rákata' junto a su amiga Dora, la sobrina de Miguel Bosé.

Señala orgulloso que este tema difícilmente clasificable por su mezcla de estilos, que nació con el único propósito de reírse y "pasarlo bien", encarna el influjo cubano "en el desparpajo y la soltura" con la que sus compatriotas viven la vida.

"Yo no sabía ni que la canción se había presentado a Benidorm ni era del todo consciente de la dimensión del festival, solo de artistas como Rigoberta Bandini o Vicco que habían actuado allí. Luego mi equipo me explicó que es muy importante y de mucho recorrido y estoy muy contento de poder participar", remacha.