Bosnia y Macedonia imponen restricciones por el nivel peligroso de contaminación del aire

Los niveles de contaminación del aire alcanzan valores peligrosos para la salud, con índices de calidad del aire superiores a 300 puntos y altas concentraciones de partículas en suspensión, especialmente dañinas para niños, mujeres embarazadas y personas mayores.

Dentro de ese índice, 50 es considerado un valor bueno y 100 uno razonablemente bueno.

Las autoridades de Skopie, la capital de Macedonia, así como de las ciudades macedonias de Strumica y Kichevo, han publicado este viernes medidas de emergencia después de que los niveles de contaminación atmosférica por partículas en suspensión superaran el umbral de alerta en varias estaciones de monitoreo.

Las autoridades recomiendan reducir las emisiones mediante la revisión de los sistemas de calefacción, utilizar transporte público en lugar de automóviles privados, evitar combustible sólido para la calefacción y limitar todas las actividades al aire libre.

En Kosovo, los niveles de contaminación superan las directrices sanitarias, impulsados por las centrales térmicas de carbón y el aumento de las emisiones derivadas de la calefacción, aunque hasta el momento no se han aplicado medidas de emergencia.

En el cantón de Sarajevo, donde se encuentra la capital de Bosnia, las autoridades activaron el 17 de diciembre el estado de 'advertencia', después de que las concentraciones de contaminantes, en concreto las partículas PM10 -que pueden penetrar en las vías respiratorias-, superaran los 300 microgramos por metro cúbico, un valor muy por encima de los niveles de seguridad para la salud.

Desde entonces se aplican restricciones excepcionales destinadas a reducir las emisiones y proteger a la población: está prohibida la circulación de automóviles y camiones con motores EURO 2 o inferior, más contaminantes, se han suspendido las obras de construcción al aire libre y las reuniones públicas, y se ha prohibido la permanencia de niños en espacios abiertos.

Todas las plantas de producción de energía térmica de más de 50 kW, que utilizan combustibles sólidos y líquidos tienen la obligación de reducir la temperatura en sus instalaciones en un mínimo de 2 °C.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a reducir los desplazamientos y actividades al aire libre, mientras que los empresarios han sido llamados a cumplir con su obligación de garantizar la protección de los trabajadores expuestos a la contaminación en espacios abiertos.

Bania Luka fue anoche la ciudad más contaminada de Bosnia-Herzegovina, con un aire considerado peligroso para la población y un índice de calidad del aire de 479, mientras que otras ciudades del país también registraron niveles muy elevados, como Visoko (342), Kakanj (332), Travnik (319), Sarajevo (317) y Doboj (314).

La polución se ve agravada porque muchas de las ciudades más afectadas están situadas en valles rodeados de montañas, lo que dificulta la dispersión de los contaminantes, y por el amplio uso de combustibles fósiles y sólidos para la calefacción y la producción de energía.

Alrededor de un 40 % de la contaminación en Sarajevo procede de chimeneas individuales, ya que unos 43.000 hogares utilizan combustibles sólidos para la calefacción.