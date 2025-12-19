Cancilleres de Argentina y Bolivia anuncian una "nueva etapa en la relación bilateral"

El canciller argentino, Pablo Quirno, publicó en su cuenta de X una foto junto a su par boliviano, Fernando Hugo Aramayo, y afirmó que acordaron "iniciar una nueva etapa en la relación bilateral basada en la libertad, la democracia y el respeto a la propiedad privada, pilares del crecimiento económico".

"Vamos a avanzar en una agenda concreta de cooperación y a trabajar firmemente en el marco del Mercosur y de manera bilateral para combatir la inseguridad, el narcotráfico y el terrorismo", dijo Quirno.

Agregó que "el Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, valora especialmente la decisión y la valentía del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de avanzar con reformas económicas orientadas a restablecer la estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y generar condiciones reales de crecimiento para el pueblo boliviano".

Milei apoyó y saludó el triunfo electoral de Paz en las presidenciales bolivianas de octubre, y viajó para participar de la asunción del nuevo mandatario, llevada a cabo el mes pasado.

"Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI' que tanto daño le ha hecho a nuestra región", afirmó Milei en su cuenta de X el 19 de octubre.

Durante la visita de Milei a Bolivia, el 8 de noviembre pasado, Paz pidió le pidió cooperación y prometió una visita oficial a Buenos Aires.