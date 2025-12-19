Centro Kennedy de las Artes añade nombre de Trump a su fachada tras polémico rebautizo

Grandes letras que forman las palabras "The Donald" se dejan entrever tras una lona azul que cubre parte de una de las paredes exteriores del edificio, según imágenes obtenidas por The Washington Post, que muestran a trabajadores en un andamio.

El emblemático complejo de las artes ya había adoptado la nueva denominación en sus perfiles en las redes sociales, horas después del anuncio hecho este jueves por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, la junta directiva del Centro votó "unánimemente" para rebautizar el centro cultural, nombrado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

El cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio", agregó la portavoz.

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que un cambio de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría.

Esta modificación provocó críticas de figuras de la política y las artes, la mayoría contrarias a las políticas de Trump, así como el rechazo de varios miembros de la familia Kennedy, una de las dinastías más importantes en EE.UU. y conocidos por su filiación demócrata.

Trump ha sugerido varias veces que podría modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, pues el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del que Estados Unidos es anfitrión.

El presidente declaró el jueves que estaba "sorprendido" y "honrado" de que la junta directiva -cuyos miembros fueron elegidos casi en su totalidad por el propio mandatario-, hubiera pensado en hacer esto por él.

Trump también rebautizó recientemente con su nombre el Instituto de la Paz de Estados Unidos.