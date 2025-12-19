Cinco estudiantes de Gaza llegan becados a una universidad del sur de España

Se trata del primer contingente de alumnos evacuados de Gaza que realizan las autoridades diplomáticas españolas.

La operación de acogida, en la que la Universidad de Jaén lleva trabajando meses junto con autoridades españolas diplomáticas, se ha completado con la llegada de cinco alumnos, cuatro de ellos vinculados al programa Erasmus+ KA171 y uno al programa propio de Refugio, en lo que supone un paso significativo dentro de la cooperación universitaria en tiempos de conflicto.

La Universidad de Jaén va a acoger al grupo más numeroso de estudiantes gazatíes, aunque la operación incluye a otros dos jóvenes de Gaza que cursarán sus estudios en universidades de Madrid y de Barcelona, respectivamente.

"Hoy la Universidad de Jaén demuestra que la universidad pública no es solo un espacio para la transmisión de conocimiento, sino un agente activo de humanidad y justicia. Hemos jugado un papel muy activo para abrir un corredor humanitario y evidencia un compromiso y una notable capacidad de gestión en un contexto de máxima complejidad geopolítica", resaltó el rector, Nicolás Ruiz.

El traslado de los estudiantes se inició el pasado lunes, 15 de diciembre, cuando lograron cruzar desde Gaza hacia Jordania gracias a la coordinación con los consulados en Jerusalén y Amán, donde a Universidad de Jaén sufragó la estancia y el alojamiento necesarios para garantizar el descanso de los estudiantes antes de volar hacia Madrid.

Para los cinco alumnos recién llegados, la Universidad ha activado un plan de acogida integral. Se alojarán en residencias universitarias, con plazas reservadas hasta el 30 de enero, y contarán con la cobertura de gastos de manutención y académicos.

Asimismo, se ha puesto en marcha un protocolo de acompañamiento que incluye atención psicológica inmediata a través del Gabinete de Psicología y acciones de integración social coordinadas por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

Además de la Universidad de Jaén, en este operativo han participado embajadas de España, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y otras autoridades diplomáticas extranjeras, como la Agencia Nacional Erasmus+ de Palestina, y organizaciones no gubernamentales.