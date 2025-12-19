Cinco presos políticos de una cárcel en Venezuela llevan 49 días sin visitas, según ONG

En una publicación en X, la organización dijo que los detenidos están en una "zona de castigo" en la prisión y que han sido víctimas de "tratos crueles, inhumanos y degradantes", pues, afirmó, los mantienen en condiciones de reclusión que "representan un riesgo grave e inmediato para su vida".

"En este período, los presos políticos han permanecido esposados las 24 horas del día, desnudos y con acceso limitado a alimentos y agua", indicó el OVP.

De acuerdo con la denuncia, los afectados son Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y "otra persona identificada como Franco, cuyo apellido aún se desconoce".

La ONG comentó que hay dos versiones sobre el motivo del castigo, ambas relacionadas con una posible discusión entre reclusos y custodios. Sin embargo, señaló que hasta los momentos "no existe información oficial" sobre lo ocurrido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, recordó que los privados de libertad en las cárceles Rodeo I y II tienen desde 2008 medidas provisionales de protección, requeridas al Estado venezolano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"A pesar de la vigencia de estas medidas, el régimen venezolano no ha iniciado una investigación penal a través de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo", añadió.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el jueves que 91 presos políticos en Venezuela padecen "enfermedades graves" y denunció que el "deterioro físico progresivo" de estos detenidos es producto de una "forma de violencia estructural".

Según detalló a EFE esta organización, hay al menos 8 pacientes con cáncer y más de 20 con síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas, hipertensión crónica, diabetes, entre otras patologías.

JEP contabiliza en Venezuela 1.084 presos políticos, una cifra mayor a la de Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los detenidos por razones políticas y los cifra en 893.

El Gobierno y la Fiscalía, por su parte, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que -insisten- cometieron diversos delitos.