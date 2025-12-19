Condenado a 29 años de prisión por un delito de violación contra su hijastra menor de edad

El sentenciado deberá pagar una indemnización de 5.000 dólares como reparación integral a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020 en una vivienda ubicada en el norte de la ciudad de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, donde la menor y su hermano residían junto a su madre y la pareja de esta, Jorge Bolívar L. N.

Según informó el Ministerio Público, las agresiones se cometieron hasta que la niña cumplió nueve años.

Fue el padre biológico de la menor quien denunció los hechos en junio de 2020, después de que ella confesase lo ocurrido a sus profesores de la escuela.

Entre las principales pruebas presentadas en la audiencia constó el testimonio anticipado de la víctima, quien relató que las agresiones se produjeron en varias ocasiones.

El Tribunal también analizó los resultados de los exámenes médico y psicológico, en los que se evidenció la materialidad de la infracción y la afectación emocional causada por el delito.