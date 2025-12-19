Congresistas inspeccionan celdas de detención en Nueva York tras autorización de tribunal

"Vimos a personas recluidas durante tres días o más en celdas sin acceso a duchas, con baños limitados y sin camas adecuadas; un edificio administrativo simplemente no está equipado para albergar detenidos. La obsesión de la Administración Trump por alcanzar una cifra arbitraria e irreal de deportaciones está creando una crisis humanitaria", advirtió Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Espaillat había acudido antes al edificio federal junto a la congresista Nydia Velázquez, también de Nueva York, para inspeccionar las celdas temporales de detención pero se les negó el acceso tras más de una hora de espera, lo que también ocurrió en un centro de detención en el condado de Brooklyn.

Recordó que la orden de un tribunal les permitió hacer hoy esta inspección."Esa es la buena noticia", comentó.

"La mala es que comprobamos lo que ya sabíamos: las expectativas desmesuradas de la Casa Blanca están obligando a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a incumplir las normas. Esta no es la forma en que Estados Unidos debe hacer cumplir sus leyes", sostuvo el primer dominicano electo al Congreso de EE.UU..

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Goldman destacó que lo que vieron hoy en la instalación de ICE "reafirma las claras violaciones tanto de la ley como de los valores estadounidenses por parte de la política migratoria represiva de la Administración Trump".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los congresistas en las cuatro celdas que mantiene ICE en el edificio federal, y que a lo largo del año ha albergado a miles de inmigrantes, y generado críticas por las condiciones, habían hoy nueve detenidos.

Goldman señaló que Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de ICE en Nueva York, les informó que un 60% de los detenidos en Nueva York no tienen antecedentes penales y que muchos fueron arrestados cuando acudieron a citas en tribunales de inmigración o tras ser citados a presentarse en las oficinas de ICE, destacó por su parte el New York Times.

La inspección de hoy ocurrió luego de que el pasado 18 de diciembre un tribunal falló a favor de doce miembros del Congreso, incluidos Espaillat y Goldman, quienes demandaron a la Administración Trump en un intento por detener la política del ICE de impedir que hicieran visitas sin previo aviso, incluidas las oficinas de campo.

La ley federal permite a los miembros del Congreso visitar las instalaciones de lCE. Sin embargo, a lo largo de este año, a muchos congresistas se les ha impedido realizar esas labores.